Verstoß gegen Quarantäne: Corona-Tests in 117 Wohnungen

Grevenbroich (dpa/lnw) - Weil zwei Familien in einem Hochhaus in Grevenbroich trotz Corona-Infektionen ihre Quarantäne verlassen haben, sollen nun alle 450 Bewohner der 117 Wohnungen getestet werden. Ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss bestätigte, dass der Komplex am Sonntag umzäunt wird und dann rund acht Stunden lang die Tests durchgeführt werden sollen. Die «Rheinische Post» hatte zuvor berichtet.