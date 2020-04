Laschet: Kritik und Zuspruch für Corona-Krisenmanagement

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bekommt für sein Corona-Krisenmanagement ein geteiltes Echo. «Ich erlebe Kritik, auch polemische, aber auch so viel Zuspruch und Ermutigung wie noch nie in meinem politischen Leben», sagte der CDU-Politiker der «Welt» (Samstag). «Man muss sich frei machen von Stimmungen und tun, was man für richtig und verantwortbar hält.» Laschet treibt die Debatte um weitere Lockerungen in Zeiten der Corona-Pandemie voran.

Von dpa