Der Mann hatte demnach am Nachmittag versucht, den Haupteingang mit dem Gasbrenner, der dazugehörigen Kochplatte und einem Schnellkochtopf zu betreten. In der Zugangsschleuse löste der eingeschaltete Brenner eine Stichflamme aus. Die Schleuse wurde daraufhin verriegelt, der Mann konnte sie unbeschadet verlassen. Der Topf samt Inhalt - der laut Polizei aus Schrauben und Öl bestand - blieb in der Schleuse. Nach einer ersten Bewertung ging keine akute Gefahr von den Gegenständen aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.