Auto überschlägt sich bei Flucht: Lebensgefährlich Verletzte

Bonn (dpa/lnw) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer auf der A59 bei Bonn von der Fahrbahn abgekommen und aus seinem Wagen geschleudert worden. Der 21-Jährige und seine 24 Jahre alte Beifahrerin erlitten am Freitagmorgen lebensgefährliche Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mitteilten. Der Geländewagen war zunächst einer Polizeistreife in Bad Honnef aufgefallen. Als die Beamten ihn für eine Kontrolle anhalten wollten, habe der Fahrer Gas gegeben und sei auf die A59 in Richtung Köln gerast. Dort verloren die Polizisten das Auto aus den Augen und leiteten eine Fahndung ein.

Von dpa