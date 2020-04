Halbmarathon soll am 6. September wie geplant stattfinden

Die ursprünglich zum 30. April auslaufende Frühanmeldephase mit vergünstigten Startplätzen werde bis zum 31. Mai verlängert, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem wollen die Organisatoren vom 11. Mai an anstelle des Bochum Lauftreffs auf dem offiziellen Instagram-Account «stadtwerkehalbmarathon» ein virtuelles Coaching mit Pfeiffer anbieten. Der 27-Jährige hat sich im Februar beim Marathon in Sevilla bereits das Ticket für die inzwischen ins Jahr 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio gesichert.