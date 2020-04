Jede Nacht Detonationen an Geldautomaten: Dramatische Szenen

Krefeld/Hagen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Panzerknacker im Akkord-Modus: Erneut sind in Nordrhein-Westfalen zwei Geldautomaten in die Luft geflogen. Die Explosionen ereigneten sich in der Nacht zum Freitag in Krefeld und Hagen. In Hagen kam es danach zu dramatischen Szenen, wie die Polizei berichtete.

Offenbar hatte ein 62 Jahre alter Autofahrer auf eigene Faust versucht, die Gangster zu stoppen. Mit seinem Wagen rammte er frontal die wartende Fluchtlimousine. Einer der mutmaßlichen Täter raste mit dem schwer beschädigten Wagen davon, zwei weitere türmten zu Fuß und konnten zunächst trotz Hubschraubereinsatz entkommen.

Die Polizei nahm die Verfolgung des Fluchtwagens auf und am Autobahnkreuz Wuppertal-Nord kam es dabei erneut zu einer Kollision, diesmal mit einem Streifenwagen. Danach war die Flucht beendet: Ein 34-jähriger Niederländer mit nordafrikanischer Abstammung sei festgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher.

Der Audi samt Beute und Chemikalien wurden sichergestellt. Der Streifenwagen und das Fluchtauto wurden abgeschleppt. In Krefeld entkamen die Täter. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und eine Limousine, vermutlich einen Audi A6 mit Duisburger Kennzeichen davonfahren sehen.

Nach Angaben des Landeskriminalamts sind die jüngsten Sprengattacken in diesem Jahr bereits die Fälle 71 und 72. Im Vorjahr waren zu diesem Zeitpunkt erst 30 Fälle gezählt worden. Damit hat sich ihre Zahl deutlich mehr als verdoppelt.

Die Ermittler vermuten, dass die Gangster wegen der geschlossenen Grenzen zu Belgien und Frankreich vermehrt aus den Niederlanden nach NRW ausweichen. Außerdem seien die niederländischen Geldautomaten inzwischen so gut gesichert, dass es dort kaum noch derartige Taten gebe. Wegen der Sicherungen würden sie für die Explosionen auch seltener Gas und häufiger Sprengstoff verwenden.

Sechs Männer stehen seit Freitag in Düsseldorf wegen einer Serie von Sprengattacken auf Geldautomaten vor dem Düsseldorfer Landgericht. Beim Auftakt unterbreitete die Vorsitzende Richterin den Niederländern einen Vorschlag: Sollten sie Geständnisse ablegen, würde das Gericht im Gegenzug Gefängnisstrafen von maximal zweieinhalb bis sieben Jahren verhängen.

Die 20 bis 24 Jahre alten Angeklagten kommen aus Utrecht. Sie sind alle Niederländer nordafrikanischer Herkunft. Laut Anklage waren sie in unterschiedlicher Zusammensetzung an den Explosionen beteiligt. Zwischen Oktober 2018 und April 2019 sollen sie Geldautomaten in Warendorf, Münster, Ratingen, Erkrath, Köln und Heiligenhaus in die Luft gejagt - oder es versucht haben.

Der Anklage zufolge erbeuteten sie insgesamt 385 000 Euro. Für ihre Taten sollen die mutmaßlichen Panzerknacker aber Motorroller verwendet haben, um rasch vom Tatort zu flüchten. Zwei von ihnen waren in Heiligenhaus, zwei in Ratingen und zwei in den Niederlanden festgenommen worden. Der insgesamt angerichtete Sachschaden liegt bei rund 200 000 Euro.

Das Besondere an diesem mutmaßlichen Bandenableger sei, «dass sie nicht mit superschnellen hochmotorisierten Autos vom Typ Audi unterwegs waren, sondern mit unauffälligen Mietwagen und Lieferwagen mit zwei Motorrollern an Bord», so Staatsanwalt Stefan Willkomm.

Die Motorroller hätten sie nach den Coups angezündet, um Spuren zu verwischen - einmal in Warendorf sogar in einer Kapelle, die dadurch komplett ausgebrannt sei.

Der Staatsanwalt rechnet die Angeklagten einer bis zu 250-köpfigen Bande aus Utrecht zu, gegen die die Sonderkommission «Heat» im Landeskriminalamt schon seit fünf Jahren ermittelt und auch schon eine Reihe von Erfolgen erzielt hat.