Wilnsdorf (dpa/lnw) - Ein 43-Jähriger ist in einem Wald bei Siegen erstochen worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat am Donnerstagabend in Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) einen Verdächtigen fest. Er sollte am Freitag vernommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Von dpa