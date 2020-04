Hall bleibt bis Ende Juni Interimschefin bei Vapiano

Köln (dpa) - Die zahlungsunfähige Restaurantkette Vapiano wird bis Ende Juni weiter von Interimschefin Vanessa Hall geführt. Das habe der Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen, teilte Vapiano in Köln mit. Bis zum 30. Juni werde «voraussichtlich auch eine Entscheidung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erwartet», teilte Vapiano weiter mit. Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Hall war Anfang September 2019 nach dem überraschenden Abschied von Konzernchef Cornelius Everke an die Vorstandsspitze gerückt und sollte die angeschlagene Kette mindestens bis April 2020 führen.

Von dpa