Uniper hält trotz Corona an Jahresprognose fest

Düsseldorf (dpa) - Der Energiekonzern Uniper will trotz der Corona-Krise nicht vom Kurs abweichen. Man halte an dem Jahresausblick «auch unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin vollumfänglich fest», teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Zahlreiche Firmen hatten sich zuvor von ihren Prognosen für 2020 verabschiedet. Die Börse spendete Uniper denn auch Beifall: Der Aktienkurs legte nachbörslich zunächst deutlich zu.

Von dpa