Motorradfahrer auf A3 bei Hünxe lebensgefährlich verletzt

Hünxe (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der A3 bei Hünxe gegen einen Wohnwagen geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 55-jährige Fahrer des Wohnmobils am Donnerstag im Kreis Wesel auf die Autobahn gefahren, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar.

