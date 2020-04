Prozess: Kölnerin gesteht, von Bombenbau gewusst zu haben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im sogenannten Rizin-Prozess hat die angeklagte Kölnerin erstmals zugegeben, vom Bau einer Bombe gewusst zu haben. Sie habe ihren Mann zwei Mal mit Pulver und Bombenbauteilen in der Wohnung angetroffen, sagte die zum Islam konvertierte Frau am Donnerstag vor Gericht in Düsseldorf. Sie selbst habe aber keinen Bombenanschlag mit dem hochgiftigen Kampfstoff Rizin geplant.

Von dpa