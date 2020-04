Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen teilweise voll gesperrt

Oberhausen/Emmerich (dpa/lnw) - Die für die Anbindung an die Niederlande wichtige Bahnverbindung Oberhausen-Emmerich wird wegen Bauarbeiten vom 1. Mai an für zehn Tage teilweise voll gesperrt. Nach einer ersten Vollsperrung bis zum 3. Mai soll vom 4. bis zum 8. Mai nur der Abschnitt zwischen Wesel und Oberhausen gesperrt werden. Die Strecke zwischen Wesel und Emmerich-Arnheim bleibt befahrbar, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Am 9. und 10. Mai werde dann noch einmal die ganze, 73 Kilometer lange Strecke gesperrt.

Von dpa