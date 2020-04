Deutlich mehr Polizisten gegen Kindesmissbrauch eingesetzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch ist die Zahl der Ermittler in diesem Bereich in Nordrhein-Westfalen massiv verstärkt worden. In den regionalen Polizeibehörden wurde der Personaleinsatz mehr als verdoppelt, im Landeskriminalamt sogar verfünffacht, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.

Von dpa