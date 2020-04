Lage bei Brand an niederländischer Grenze bleibt angespannt

Viersen/Niederkrüchten (dpa/lnw) - Aufflammende Glutnester und eine veränderte Windrichtung haben am Donnerstag die Lage bei den Bränden im deutsch-niederländischen Grenzgebiet bestimmt. «Leider hat der Wind auch auf Südost gedreht und treibt die Flammen auf die Grenze zu», sagte Kreisbrandmeister Rainer Höckels laut Mitteilung des Kreises Viersen am Donnerstagvormittag. Aus Sorge, dass das Feuer auf einen Kiefernwald übergreifen könnte, wurde ein entlang der Grenze verlaufender Bachlauf verbreitert, so dass er als natürliche Wasserschneise fungiere, sagte ein Sprecher des Kreises Viersen.