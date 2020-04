Duo klaut aus Supermarkt und bedroht Mitarbeiter mit Spritze

Am Mittwoch wollte das Duo offenbar Kleidung und Lebensmittel in einem Supermarkt klauen. Als sie dabei erwischt wurden, zog der Mann eine Spritze aus seiner Tasche und bedrohte einen Mitarbeiter. Er gab auch an, mit Corona infiziert zu sein und flüchtete mit seiner Partnerin und der Ware.

Bereits wenige Stunden zuvor war das Duo mit der gleichen Vorgehensweise in einem anderen Supermarkt aufgefallen. Dabei wurde eine Angestellte des Supermarkts leicht verletzt. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden. Die Fahndung dauerte laut Polizei an.