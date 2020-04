Geldautomaten in Serie geknackt: Sieben Festnahmen

Einige der Verdächtigen hielten sich den Angaben zufolge in Dortmund auf und planten die Taten von dort aus. Die Durchsuchungen am Donnerstagmorgen fanden im hessischen Weiterstadt sowie in Dortmund, Leverkusen und Wenden im Sauerland statt. Es handele sich um eine Gruppe von Beschuldigten aus Albanien, Mazedonien und aus dem Kosovo.

Fünf von ihnen waren laut Polizei nach einem Aufbruch in Iserlohn im Sauerland gerade nach Dortmund zurückgekehrt, als die Beamten sie beim Aufteilen der Beute überraschten. Ein Verdächtiger flüchtete, wurde aber schnell festgenommen. Auch in Wenden kam es zu einer Festnahme. Nach einem bis dahin noch Unbekannten wird gefahndet - er war vor dem Zugriff in Wenden in einem Auto geflüchtet. Die siebte Festnahme erfolgte in Leverkusen.

Die Beute der mutmaßlichen Bande beträgt insgesamt nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens 500 000 Euro. Hinzu komme ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich, da die Täter «sehr brachial» vorgegangen seien. Einige Taten blieben «im Versuchsstadium stecken».