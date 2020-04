Getöteter Fünfjähriger: Mutter und Lebensgefährte in U-Haft

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Fünfjährigen in Mönchengladbach sitzen dessen Mutter und ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ gegen den 23-Jährigen Haftbefehl wegen Totschlags, gegen die gleichaltrige Frau erging Haftbefehl wegen Totschlags durch Unterlassen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass der Junge durch stumpfe Gewalt gestorben sei.