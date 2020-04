Fondsgesellschaft für geringere Dividende bei Bayer

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fondsgesellschaft Union Investment will auf der Hauptversammlung von Bayer an diesem Dienstag gegen die für 2019 vorgeschlagene Dividende stimmen. «2,80 Euro sind zu viel», sagte Union-Investment-Analyst Janne Werning der «Wirtschaftswoche» mit Blick auf die je Aktie vorgeschlagene Ausschüttung. «Wir halten es nicht für sinnvoll, dass Bayer den gesamten Bilanzgewinn für die Dividende ausschüttet, solange nicht klar ist, wie viel ein möglicher Glyphosat-Vergleich in den USA kostet und auch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch unbestimmt sind.»

Von dpa