Hausexplosion in Köln: Obduktion am Donnerstag

Köln (dpa/lnw) - Nach der Explosion eines Hauses und einem anschließenden Leichenfund in Köln gehen die Ermittlungen am Donnerstag weiter. Im Laufe des Tages sei eine Obduktion der Leiche vorgesehen, um sie zu identifizieren und die Todesursache festzustellen, sagte ein Sprecher der Polizei Köln am Morgen. Die Todesermittler der Kriminalpolizei seien in die Ermittlungen eingestiegen.