Erste Schulen in NRW wieder geöffnet

Haltern/Übach-Palenberg (dpa/lnw) - Zurück zu etwas Unterrichtsalltag: Fast sechs Wochen nach der Schließung der Schulen in NRW wegen der Corona-Pandemie sind am Donnerstag die ersten Schüler in die Klassenräume zurückgekehrt. Am Joseph-König-Gymnasium in Haltern etwa nahmen am Morgen Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs an weit auseinandergestellten Tischen in den Kursräumen Platz. Sie trugen freiwillig Mund- und Nasenschutz. Die Schüler sollten zuvor unterschiedliche Eingänge ins Gebäude nehmen. Auch am Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg kamen am Morgen die ersten Abiturienten zur Schule.

Von dpa