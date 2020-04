Coronavirus: 30 200 Infektionen und rund 19 000 Genesene

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Mittwoch einen stärkeren Anstieg der Neu-Infektionen registriert. Die Zahl wuchs um 852 neue Fälle auf insgesamt 30 201 in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Pandemie. Am Vortag hatte das Wachstum mit 414 neuen Fällen deutlich niedriger gelegen. Auch die Zahl der Toten erhöhte sich leicht im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Tage, 68 neue Todesfälle kamen hinzu. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen 963 Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 460 Menschen meldeten sich wieder gesund, insgesamt stieg die Zahl der Genesenen auf 19 049.

Von dpa