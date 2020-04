Haus nach Explosion eingestürzt: Vermisster 79-Jähriger

Köln (dpa/lnw) - Ein von einem Senior bewohntes Haus in Köln ist der Polizei zufolge nach einer Explosion komplett eingestürzt. Der 79 Jahre alte Mann, der alleine in dem Haus wohnt, werde derzeit vermisst, berichtete die Polizei am Mittwochabend. Erkenntnisse über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Ursache für die Explosion war erst einmal unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Von dpa