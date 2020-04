NRW-Kliniken wollen vorsichtig zurück zum Regelbetrieb

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Krankenhäuser in NRW, die in der Corona-Krise zahlreiche neue Intensivpflegebetten eingerichtet haben, wollen schrittweise zurück zum Regelbetrieb. Derzeit stünden viele Betten leer, weil der große Ansturm an Corona-Patienten bisher glücklicherweise ausgeblieben sei, erklärte die NRW-Krankenhausgesellschaft auf Anfrage. Zugleich mieden offensichtlich viele Patienten sogar mit gravierenden Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall aus Angst vor Corona-Ansteckung die Krankenhäuser.

Von dpa