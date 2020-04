Gärtner will Unkraut entfernen und fackelt Gartenhütten ab

Hamm (dpa/lnw) - Ein Hobbygärtner wollte mit einem Gasbrenner Unkraut abflämmen - und hat dabei versehentlich drei Gartenhütten in Brand gesetzt. Durch das Feuer seien zwei der Hütten zerstört worden, die dritte wurde beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der 67-Jährige wurde bei dem Vorfall am Dienstag auf dem Grundstück seines Einfamilienhauses nicht verletzt. Die Trockenheit der vergangenen Wochen könne solche Brände begünstigen, warnte eine Polizeisprecherin.