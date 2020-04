Städte erhöhen Druck: Einheitliche NRW-Maskenpflicht

Wuppertal/Leverkusen (dpa/lnw) - Mit der Ankündigung von kommunalen Maskenpflicht-Vorschriften erhöhen immer mehr Städte den Druck auf die Landesregierung. So kündigte Leverkusen am Mittwoch an, dass die Bürger überall dort in der Öffentlichkeit eine Maske tragen müssen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, etwa im Einzelhandel oder im Nahverkehr. «In NRW sind die Oberbürgermeister im Gespräch mit dem Land, um eine einheitliche «Maskenpflicht» zu erreichen», hieß es in der Mitteilung der Stadt.

Von dpa