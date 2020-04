Großbrand im Grenzgebiet auf deutscher Seite unter Kontrolle

Viersen/Herkenbosch (dpa/lnw) - Der Großbrand im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist nach Angaben des Kreises Viersen auf deutscher Seite unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuer hätten sich am späten Nachmittag auf niederländischer Seite kurzzeitig vergrößert, als die Flammen über einen ehemaligen Bahndamm gesprungen waren, hieß es am Abend. Auf niederländischer Seite musste ein Campingplatz evakuiert werden, zudem lief das Feuer auf ein Gestüt zu. Weder Campingplatz noch Gestüt seien in Mitleidenschaft gezogen worden. «Aktuell werden dort mit deutscher Hilfe kleinere Brandnester gelöscht», teilte der Kreis am Dienstagabend mit.

Von dpa