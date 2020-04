Gummersbacher Waldbrand: 24-Jähriger stellt sich der Polizei

Gummersbach (dpa/lnw) - Nach dem großflächige Waldbrand in Gummersbach hat sich ein Mann (24) bei der Polizei gestellt, der das Feuer offenbar ausgelöst hat. Er habe am Dienstagmorgen die Polizeiwache in Gummersbach aufgesucht und «eingeräumt, dass er an der inzwischen ermittelten Stelle des Brandausbruchs durch leichtfertigen Umgang mit Feuer den ausgetrockneten Bodenbewuchs in Brand gesetzt hat», so die Polizei. Mit einem anderen Mann habe er das Feuer ausgetreten und gedacht, es sei aus. Dann hätten sie die Stelle verlassen.

