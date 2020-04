NRW-SPD will einheitliche Regelung zum Maskenschutz

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat eine NRW-weit einheitliche Regelung zum Maskenschutz in der Corona-Krise gefordert. «Denkbar sind beispielsweise Verpflichtungen im ÖPNV, bei Behördengängen oder in Geschäften», erklärte Kutschaty am Dienstag. «Auch wenn das Tragen von Schutzmasken keine 100-prozentige Sicherheit bietet, ist es dennoch ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der Pandemie.» Dabei halte er sogenannte Alltagsmasken, die Mund und Nase bedecken, statt zertifizierter OP-Masken für ausreichend, erklärte der Politiker. Allerdings müsse bei einer Pflicht auch dafür gesorgt werden, dass genug Masken zur Verfügung stehen, insbesondere für Bedienstete des Landes.