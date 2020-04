Geldkoffer mit Waschpulver gefüllt: Kassiererin gesteht

Die Frau hatte sich in arbeitsrechtlichen Verhandlungen und vor Strafrichtern immer wieder gegen den Vorwurf gewehrt, im Jahr 2016 als Angestellte einer Sparkasse 115 000 Euro aus einem Geldkoffer an sich gebracht zu haben. Sie soll den Koffer zum Schein mit Babynahrung und Waschpulver gefüllt und dann behauptet haben, er sei so angeliefert worden. Die Sparkasse hatte ihre Version von vornherein nicht geglaubt und der Frau gekündigt. Ihre Klage gegen diese Kündigung hatte Arbeitsrichter bis hinauf zum Bundesarbeitsgericht beschäftigt. Zuletzt wiesen Richter in Hamm die Kündigungsschutzklage ab.

Im Strafprozess war sie in erster Instanz vom Amtsgericht Herne zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Im Berufungsverfahren am Landgericht hatte sie am elften Verhandlungstag überraschend die Vorwürfe eingeräumt. Sie kam daraufhin mit einer Strafe von zwei Jahren davon, die das Gericht zur Bewährung aussetzte. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.