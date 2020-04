Brauer-Bund: Oktoberfest-Absage ist weitere Hiobsbotschaft

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Die Absage des Oktoberfestes in München und die Terminprobleme für die Cranger Kirmes im Ruhrgebiet werden in der Bierbranche als weitere Hiobsbotschaften angesehen. Der Deutsche Brauer-Bund spricht von bundesweit bereits abgesagten Zehntausenden Veranstaltungen und Festen, die eigentlich ein Pfeiler der Branche seien. «Das ist auf Null», sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch der wichtige Pfeiler Gastronomie, mit dem üblicherweise etwa 20 Prozent des gesamten deutschen Bierabsatzes verbunden sind, sei derzeit weggebrochen.

Von dpa