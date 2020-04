Coronakrise führt zu Umsatzeinbußen in Praxen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Tausenden Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen drohen nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein wegen der Corona-Krise Umsatzeinbußen. «Ich gehe davon aus, dass fast jede Praxis in Nordrhein unter den Schutzschirm muss und staatliche Hilfen in Anspruch nehmen wird», sagte der Chef der KV Nordrhein, Frank Bergmann, der «Rheinischen Post» (Dienstag). Zur KV Nordrhein gehören rund 19 500 Ärzte und Psychotherapeuten. Im Gebiet der KV Nordrhein, das die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf umfasst, gibt es rund 14 500 Praxen.