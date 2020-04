Nach Unfall: Autofahrerin fährt Verletzten ins Krankenhaus

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Unfall hat eine junge Autofahrerin in Köln einen verletzten 92-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 19-Jährige beim Ausparken den Senior übersehen, der sich in dem Moment mit seinem Rollator hinter ihrem Wagen befand. Der Rentner fiel durch den Zusammenstoß am Montag hin und klagte über leichte Schmerzen. Die 19-Jährige und ihre Beifahrerin brachten ihn ins Krankenhaus und alarmierten die Polizei.

Von dpa