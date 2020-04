Diebe klauen stilles Örtchen in Kleve

Kleve (dpa/lnw) - Unbekannte haben aus einem Restaurant in einer alten Villa in Kleve eine historische Toilette gestohlen. Daneben rissen sie nach Polizeiangaben von Montag auch das auf Fotos schön verzierte Waschbecken und die Armaturen aus der Wand. Der Toilettenraum mit der stattlichen Toilette teilweise aus Holz war der Polizei zufolge restauriert worden. Auf dem Weg zur nutzbaren Toilette war das besondere stille Örtchen hinter einer Glasscheibe zu bewundern. Die Gaststätte sei zur Zeit geschlossen, darin fänden Bauarbeiten statt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen. Der Diebstahl in der sogenannten Villa Nova soll in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag passiert sein.

Von dpa