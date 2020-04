Feuer in Hochhaus gelegt: Zwei 19-Jährige unter Tatverdacht

Düren (dpa/lnw) - Nach dem Brand auf der elften Etage eines Mehrfamilienhauses in Düren hat die Polizei eine 19-Jährige und einen gleichaltrigen Mann vorläufig festgenommen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, sollen die beiden und ein weiterer Tatverdächtiger am Freitag die Wohnungstür einer Frau in Brand gesetzt haben. Die Polizisten nahmen die beiden 19-Jährigen unter den versammelten Schaulustigen fest, die den Einsatz von Polizei und Feuerwehr beobachteten. Der junge Mann stand demnach unter Drogeneinfluss und hatte geringe Mengen von Drogen bei sich. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauerten nach Polizeiangaben an. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Von dpa