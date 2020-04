Justizvollzug: 30 Beschäftigte und drei Gefangene infiziert

In einem aktuellen Bericht an den Rechtsausschuss teilte das Ministerium mit, das in 32 von 35 Haftanstalten Quarantänebereiche eingerichtet worden seien, die jederzeit in Betrieb genommen werden könnten. Neuankömmlinge in einer JVA, die in den Tagen vorher Kontakt mit anderen Menschen hatten, würden vorsorglich für 14 Tage getrennt von den anderen Gefangenen untergebracht.