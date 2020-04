Reschke für Doppelspielrecht und längere Transferperiode

Düsseldorf (dpa) - Michael Reschke hat sich wegen der zu erwartenden Änderungen auf dem Transfermarkt für neue Modelle bei der Kaderzusammenstellung ausgesprochen. So habe sich in anderen Ländern und Sportarten das Doppelspielrecht für junge Talente bewährt. «Die Talente erhielten deutlich mehr Spielpraxis, der Erstligist hätte Back-up-Lösungen bei personellen Engpässen. Der Zweit- oder Drittligist kann sich über einen interessanten Perspektivspieler zu überschaubaren Kosten oder gar zum Nulltarif freuen», schrieb der Technische Direkter des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in einem Gastbeitrag für den «Kicker».

Von dpa