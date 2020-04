Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bonn

Schon am Wochenende hatten Unbekannte an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen Geldautomaten gesprengt. In Mönchengladbach entstand bei einer Sprengung am Samstagmorgen ein hoher Sachschaden an einem Gebäude. Auch in Bochum und Meerbusch wurden in der Nacht zu Samstag Geldautomaten gesprengt. Wie viel Beute in diesen Fällen gemacht wurde, war zunächst unklar.