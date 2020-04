Viel Sonne in NRW erwartet: Waldbrandgefahr steigt weiter

Der Wind hält auch in der Nacht zu Dienstag weiter an. Die Temperaturen sinken dann laut DWD-Prognose auf 7 bis 1 Grad, vor allem in Westfalen kann es auch glatt auf den Straßen werden. Am Dienstag und Mittwoch scheint die Sonne weiterhin den ganzen Tag, dazu steigen die Temperaturen am Dienstag auf 22 Grad und am Mittwoch auf 23 Grad an. Bis zur Wochenmitte bleibt es windig, in freien Lagen ist weiter mit teils stürmischen Böen zu rechnen.

Durch das trockene Wetter steigt die Gefahr von Waldbränden weiter an. Der «Waldbrandgefahrenindex» des DWD zeigte am Montagmorgen eine mittlere Waldbrandgefahr für ganz Nordrhein-Westfalen. Da zu dieser Jahreszeit noch nicht alle Bäume und Sträucher Laub tragen, kann die Sonne oft bis auf den Boden scheinen. Äste und Laub am Boden trocknen dadurch schnell aus, wie das NRW-Umweltministerium mitteilte. Spaziergänger sollten demnach unbedingt das Rauchverbot im Wald beachten.