Motorradfahrer kollidiert mit entgegenkommendem Auto

Marienheide (dpa/lnw) - Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Marienheide (Oberbergischer Kreis) schwer verletzt worden. Der 50-Jährige war am Sonntagnachmittag in einer engen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei prallte er gegen das Auto einer 63-Jährigen, die in die andere Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.

Von dpa