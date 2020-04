Die Straßenfeger

Er hat in den vergangenen 30 Jahren alles gesehen, was in Hollywood, Babelsberg und sonst irgendwo auf der Welt gedreht worden ist. Bevorzugt Action-Filme – kein Genre ist in Autokinos erfolgreicher. „Stirb langsam“, „Terminator“, „Matrix“. Die ersten Filme hat er in seiner Karriere als Vorführer geschnitten, geklebt und eingelegt. In digitalisierten Zeiten reduziert sich seine Kunst auf kaum mehr als einen sanften Fingerdruck auf die „Play“-Taste. In Corona-Zeiten könnte Marian Janocha sein Startsignal auch für „Dick und Doof“ auslösen: „Die Leute würden trotzdem kommen.“

19.45 Uhr. „Nightlife“ mit Elias M’Barek, der erste Film dieser wieder einmal langen Nacht, läuft erst um 21 Uhr an. Die Hälfte der Plätze ist dennoch bereits gefüllt. Frank Peciak beobachtet die neuen Mitglieder seines Teams und schaut genau hin, ob sie seine strikten Sicherheitsanweisungen befolgen. Mindestens drei Meter oder besser noch fünf sollen die Autos voneinander trennen. „Normalerweise passen hier 1000 Fahrzeuge rein“, sagt der Chef des Autokinos und schaut über den Asphalt im Essener Außenbezirk, für dessen konkrete Größe er sich nie interessiert hat. In diesen Wochen beschränkt er sich auf 250 Fahrzeuge. Sicher ist einfach besser. Einer seiner Männer meint es besonders gut. „Zu dicht“, ruft er, so laut er kann. Die Gäste sollen ihre Autoscheiben möglichst geschlossen lassen – da bleibt dem Team nichts anderes übrig, als seine Stimmlage maximal zu heben.

Snacks auf dem Armaturenbrett

Engin und Gözde haben ihr Cabriolet schon vor einer halben Stunde eingeparkt. Mit mittlerweile geschlossenem Dach selbstverständlich. Auf dem Armaturenbrett hat das Paar ein paar Snacks platziert. Gözde wird am nächsten Tag 28 Jahre alt. „Sonst kann man ja nirgendwo feiern“, sagt Engin und sieht sich fragend um. Ob man das Auto wohl verlassen darf, um schnell zur Toilette zu gehen?

Bianca steht exakt zwei Meter vom Eingang zum Toilettentrakt entfernt. Einer ihrer Kollegen hat dort vor ein paar Wochen ein Schild mit einem handgeschriebenen Hinweis aufgehängt: „3 m Abstand halten. Warten bis das Personal euch das Ok gibt.“ Ein Mann, schätzungsweise 25 Jahre alt, scheint das Schild nicht gesehen zu haben und bewegt sich eilig in Richtung des Eingangs. „Moment“, stoppt ihn die 47-jährige Mitarbeiterin. „Warten Sie bitte.“ Ein anderer Mann verlässt Sekunden später das Toilettenhäuschen. Bianca nickt dem Wartenden zu: „Jetzt können Sie.“

Bianca gehört seit fast zehn Jahren zu den Frauen, die sich um die Hygiene auf den Toiletten kümmern. Normalerweise arbeitet sie donnerstags, wenn sich Händler und Kunden auf dem Gelände des Autokinos tummeln, das an diesem Tag zum Trödelmarkt wird. Da der jedoch genauso wie der sonst samstags stattfindende Gebrauchtwagenmarkt derzeit nicht veranstaltet werden darf, ist sie froh, dass der Chef sie zum Dienst im Autokino eingeteilt hat. Die Trinkgelder fließen zwar nicht so üppig wie sonst, weil sich die Gäste beeilen, in ihre Autos zurückzuzukehren. Doch das ist letztendlich egal. „Ich bin einfach froh, ein paar Kröten dazuverdienen zu können.“

Bühne frei fürs Autokino

20.30 Uhr. Mittlerweile sind sämtliche Plätze belegt. Die neuen Mitarbeiter machen einen guten Eindruck. Frank Peciak hat genau beobachtet, dass jeder von ihnen geprüft hat, ob die Scheinwerfer bei dauerhaft eingeschaltetem Standlicht mit schwarzer Folie abgedeckt werden müssen. Dass er an einem solchen Abend in normalen Zeiten ganz andere Summen als die gegenwärtig mit im Onlineverkauf erworbenen Tickets erzielen könnte – daran will der Leiter des Autokinos eigentlich nicht weiter denken. Allein die Einnahmeverluste beim Verzehr. Im Durchschnitt verdienen die Veranstalter pro Gast drei Euro an Getränken und Snacks. Es ist, wie es ist. „Wir sind froh, überhaupt weitermachen zu können“, sagt Peciak.

Einige Meter von ihm entfernt lässt Janis sein Autofenster ein paar Zentimeter nach unten surren und schnippt die Asche seiner Zigarette durch den Spalt. Ob er sich auf den charmanten Gesellschaftsfilm freut? Janis schürzt seine Lippen und denkt über eine Antwort nach, die auf die Freunde leichter Unterhaltung einen nicht allzu arroganten Eindruck machen soll. „Doch“, sagt er schließlich gedehnt. „Schon. Sonst hat man ja keine anderen Möglichkeiten.“

Auf der Leinwand, dem 36 Meter breiten Herzstück des Autokinos, erscheint gerade die Frequenz, mit der der Ton von „Nightlife“ auf dem Autoradio empfangen werden kann. In diesem Moment geschieht etwas, das die Menschen in wahrscheinlich jedem Kino der Welt eint: Die Gäste kuscheln sich in ihre Sitze und warten in gespannter Vorfreude. Bühne frei fürs Autokino.

In Corona-Zeiten entdecken immer mehr Städte im Autokino die einzige Chance der Unterhaltung. In Essen wundert das niemanden. Das Autokino ist dort fast so etabliert wie der Grugapark. Ein Ortstermin.