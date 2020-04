Stofftiere und Eis geklaut: Einbruch im Tierpark-Kiosk

Herford (dpa/lnw) - Unbekannte sind in einen Kiosk im Tierpark Herford eingebrochen und haben Eis, Stofftiere und insgesamt drei Euro Bargeld entwendet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren ein oder mehrere Täter von Freitag auf Samstag über einen Außenzaun geklettert und hatten die Scheibe des Kiosks eingeschlagen, um an die Beute zu kommen. Ob es sich bei den Einbrechern um Kinder oder Erwachsene handelt, war zunächst unklar.

Von dpa