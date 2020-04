Geklaute Osterhasen-Figur ist wieder da

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein paar Tage nach Ostern ist eine geklaute Osterhasenfigur in Bielefeld wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Passant die circa zwei Meter große, bunte Figur vor dem Rathaus am Niederwall entdeckt. Rund zwei Wochen zuvor war sie von ihrem Standort am Willy-Brandt-Platz in Bielefeld entwendet worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Von dpa