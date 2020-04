Missglücktes Überholmanöver endet mit sechs Verletzten

Wipperfürth (dpa/lnw) - Bei einem missglücktem Überholmanöver sind auf der Bundesstraße 506 bei Wipperfürth im Oberbergischen Kreis sechs Menschen verletzt worden. Ein 21 Jahre alte Autofahrer stieß beim Überholen mit dem vorausfahrenden Wagen eines 43-Jährigen zusammen, als dieser gerade mit seinem Auto nach links von der Straße abbiegen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Neben den beiden Fahrern wurden bei der Kollision am Freitagabend auch jeweils zwei weitere Insassen in den beiden Fahrzeugen leicht verletzt. Insgesamt kamen vier der Verletzten ins Krankenhaus.

Von dpa