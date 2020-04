Auto kommt von A4 ab: Fahrer tot

Düren (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 4 bei Düren von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge seien keine weiteren Menschen an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Köln. Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Aachen zwischen Elsdorf und Merzenich am Freitagabend mehrere Stunden gesperrt.

Von dpa