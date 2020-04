Kölner Band Brings tritt im Autokino auf

Köln (dpa) - Ein seltenes Ereignis in Corona-Zeiten: Die Mundart-Band Brings hat am Freitagabend ein Konzert gegeben - in einem Kölner Autokino. Die Band wollte den Auftritt als «Signal der Lebensfreude» verstanden wissen. Zugelassen waren 250 Fahrzeuge mit je zwei Erwachsenen und einem Kind bis 14 Jahren. Die Band spielte live und wurde auf die Leinwand übertragen. Über eine hauseigene Frequenz wurde der Ton in die Autos gesendet.

Von dpa