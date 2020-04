Steigerlied und Trinkhallenkultur werden NRW-Kulturerbe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Steigerlied und die Trinkhallenkultur werden in das immaterielle Kulturerbe von Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Aus 18 Bewerbungen habe eine Jury diese beiden Traditionen ausgewählt, teilte das NRW-Kulturministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Das Steigerlied beginnt mit den Zeilen «Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt» und wird auch nach dem Ende des Steinkohlebergbaus bei vielen Gelegenheiten gesungen. Die Trinkhallen sind ein Markenzeichen des Ruhrgebiets.

Von dpa