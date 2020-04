Handelsverband: Geschäfte werden Fläche verkleinern

Hannover (dpa/lni) - Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen rechnet damit, dass viele Geschäfte ihre Ladenfläche auf maximal 800 Quadratmeter reduzieren werden, um am Montag wieder öffnen zu können. «Das werden alle in Anspruch nehmen, die es können», sagte Hauptgeschäftsführer Mark Alexander Krack am Freitag. Er schloss auch nicht aus, dass Einkaufszentren wieder öffnen können, wenn sie bestimmte Abstandsregelungen einhalten. Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung sollte darauf am Freitag eine Antwort geben.

Von dpa