Essen (dpa/lnw) - Nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos in einer Eisenbahnunterführung in Essen sind zwei Männer gestorben. Ein weiterer Mann schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagnachmittag. Zuvor hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa