Emsdetten (dpa/lnw) - Elektroschrott und Holzabfall auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern haben auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten (Kreis Steinfurt) gebrannt. Mehr als 70 Kräfte der Feuerwehr hätten den Brand in der Nacht auf Freitag in etwa fünf Stunden gelöscht, sagte ein Sprecher am Morgen.

Von dpa