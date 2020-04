Polizei löst Poker-Turnier in Kleingarten-Gaststätte auf

Dortmund (dpa/lnw) - Poker-Turnier trotz Corona: Die Polizei hat in einer Dortmunder Kleingartenanlage nach einem Zeugenhinweis ein verbotenes Treffen von 15 Menschen aufgelöst. In einer Gaststätte, die in der Anlage liegt, hatten mehrere Gäste Poker gespielt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Beamten hätten den Ort des Geschehens in der Nacht zu Donnerstag erreicht.

Von dpa